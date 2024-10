Nu al duidelijk gemaakt: Wouter Vandenhaute en Olivier Renard kunnen het nog warm krijgen bij Anderlecht

Het ontslag van Fredberg doet de onrust bij Anderlecht niet bepaald afnemen. Wouter Vandenhaute en Olivier Renard kunnen maar beter hopen dat de resultaten snel verbeteren.

Anderlecht speelt vanavond uit bij Tubeke-Braine in het kader van de Beker van België. In het Leburtonstadion ontstaat dus al een indruk van de huidige sfeer rond paars-wit, nu het tijdperk van de Denen in de sportieve leiding voorbij is. Dat is er zeker niet één van weinig enthousiasme. In het bezoekersvak werd een tifo vergezeld van heel wat vuurwerk.

Veel betrokkenheid bij de supporters, dat betekent ook veel druk op de machtshebbers. De eerste die dan in het vizier komt, is Wouter Vandenhaute. Het Laatste Nieuws meldt dat "Wouter buiten" één van de leuzes is die de Anderlecht-fans scanderen. De niet-uitvoerend voorzitter trekt de lakens weer naar zich toe in de club en zal daar voor verantwoording moeten afleggen.

Aanstelling Renard ligt gevoelig

Wat ook nog gescandeerd werd: "Standard de merde". De rivaliteit met Standard gaat niet liggen enkel en alleen omdat de Luikenaars nu ook in een moeilijkere fase in hun geschiedenis zitten. En Vandenhaute heeft uiteraard nog maar pas Olivier Renard aangesteld als sportief directeur bij Anderlecht, iemand met een Standard-verleden.

Er verwijzen ook spandoeken naar de aanstelling van Renard. "Renard not welcome", valt er bijvoorbeeld te lezen. Er is sprake van bepaalde gevoeligheden die het Vandenhaute én Renard nog wel eens lastig kunnen maken. Betere sportieve resultaten kunnen op de korte termijn de spanningen mogelijk doen afnemen, al is het ook uitkijken voor supportersacties zondag tegen Kortrijk.

Anderlecht moet voor de prijzen spelen

Daarnaast is het helder dat er met de huidige structuur bij RSCA voor de prijzen gespeeld moet worden om de supporters te kunnen paaien. Best om dat niet voor de lange termijn te houden.