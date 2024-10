Ivan Leko deed opvallend experiment tijdens bekerwedstrijd met Standard: "Het was niet de bedoeling, maar ik vond het geweldig"

Ivan Leko had zijn opstelling niet drastisch gewijzigd om Lyra-Lierse te confronteren, maar heeft toch Aiden O'Neill getest in het centrum van de verdediging vanwege de vele afwezigheden. Een test die de Kroatische trainer als succesvol beschouwt.

Het was een grote verrassing in de opstelling van Standard voor de wedstrijd tegen Lyra-Lierse. Kapitein Aiden O'Neill, normaal een verdedigende middenvelder, werd door zijn coach Ivan Leko opgesteld als centrale verdediger naast Henry Lawrence en Bosko Sutalo. Na de wedstrijd was de Kroatische coach tevreden over het resultaat van zijn experiment.

"Aiden heeft het heel goed gedaan, hij is onze kapitein. Hij scoort het beslissende doelpunt vanuit zijn positie als centrale verdediger, ik vond het geweldig. Met zijn mentaliteit is hij een echte leider voor het team."

Zieke Ibe Hautekiet werd gespaard

Het was echter niet gepland. Standard wordt momenteel geplaagd door blessures. Naast de bekende afwezigheden heeft ook Ibe Hautekiet de bekermatch gemist. Hij werd deze week ziek.

"Het was niet de bedoeling om hem als centrale verdediger op te stellen, maar wanneer Ngoy, Bates, Bolingoli en Hautekiet afwezig zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. Ik ben zeer tevreden over zijn wedstrijd, het was niet gepland dat hij deze zou spelen, maar we hebben gecommuniceerd en hij stond er voor open. Dit is een van de redenen waarom hij aanvoerder is, Aiden is een voorbeeld voor anderen."

Kan deze wedstrijd Ivan Leko echter een duidelijk beeld geven van de prestaties van zijn kapitein als centrale verdediger? Met een gehavende defensie zou Leko in de komende weken misschien opnieuw zoiets kunnen proberen, temeer omdat in het middenveld Sotiris Alexandropoulos uitstekend presteerde op de positie die normaal door de kapitein wordt ingenomen.