Opvallend: speler die woensdag nog op het veld stond bij OH Leuven, verlaat de club

Woensdag nam OH Leuven het in de Croky Cup op tegen Seraing. De troepen van Oscar Garcia bekeren verder na een logische 2-0 overwinning.

Vaak kiezen coaches ervoor om tijdens bekerwedstrijden te roteren, zodat alle spelers wat minuten krijgen. Zo mocht Suphanat Mueanta nog eens starten bij OHL.

De Thaise aanvaller stond 80 minuten op het veld. Dit werd ook meteen zijn laatste wedstrijd voor de club. OH Leuven deelde donderdag mee dat zijn uitleenbeurt vroegtijdig werd stopgezet.

'De 22-jarige aanvaller Suphanat Mueanta keert terug naar zijn thuisland. In onderling overleg werd beslist om de uitleenbeurt van de Thaise aanvaller stop te zetten', klinkt het bij de club.

Thank you, Bank 🤍 Good luck in your future endeavors.



Suphanat Mueanta keert terug naar Buriram United.



