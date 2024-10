OFFICIEEL: Duel tussen Real Madrid en Valencia uitgesteld wegens noodweer in Spanje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Spanje kan het duel tussen Valencia en Real Madrid dit weekend niet plaatsvinden vanwege de zware weersomstandigheden die de regio deze week hebben getroffen. De wedstrijd is uitgesteld.

Hevige regenval en een storm hebben geleid tot verwoestende overstromingen in het zuidoosten van Spanje: meerdere meters water op straat, huizen en auto's weggevaagd, het openbaar vervoer stilgelegd, gewonden en doden (102 doden gemeld door de autoriteiten op het moment van schrijven).

Valencia CF, de club waar ook Belg Maximiliano Caufriez speelt, zou normaal gezien een van zijn belangrijkste wedstrijden van het seizoen moeten spelen dit weekend, thuis tegen Real Madrid.

De gevolgen zijn uiteraard meer dan logisch: de wedstrijd is uitgesteld naar een latere datum, meldt Valencia in een verklaring op sociale media. Ook de Spaanse voetballiga heeft gecommuniceerd over het onderwerp.

"Valencia CF heeft bevestiging gekregen omtrent het uitstel van de wedstrijd op speeldag 12 van LALIGA EA Sports tegen Real Madrid, oorspronkelijk gepland voor zaterdag 2 november, vanwege de ernst van DANA die vele doden en slachtoffers heeft veroorzaakt in de provincie Valencia."

"In deze moeilijke tijden willen wij ons oprecht medeleven betuigen aan de families en naasten van de overledenen en aan de slachtoffers van deze ramp, waarbij voetbal op de tweede plaats komt te staan. Sinds dinsdag staat Valencia CF ter beschikking van de getroffen autoriteiten en gemeenten om hen indien mogelijk te helpen", aldus de verklaring van Valencia CF.