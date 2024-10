Voormalige aanvaller JPL loopt horrorblessure op: open wonde in het hoofd en tien hechtingen

Fashion Sakala, voormalig publiekslieveling bij KV Oostende, heeft vanuit het ziekenhuis gereageerd nadat hij een ernstige hoofdwond opliep. De Zambiaanse aanvaller, die nu speelt voor Al-Fayha in Saoedi-Arabië, moest het veld verlaten na een harde botsing met Al-Arabi-keeper Basil Al-Bahrani.

De wedstrijd, die deel uitmaakte van de King Cup of Champions, nam een dramatische wending toen Sakala en Al-Bahrani al in de eerste minuten van het duel met elkaar in botsing kwamen. Beiden raakten hierbij ernstig gewond en moesten medisch worden behandeld, waarna Sakala per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Kort na zijn aankomst in het ziekenhuis gaf Sakala echter al een positieve update. In een interview op het clubkanaal, met zijn hoofd stevig verbonden, vertelde hij: “Dit is Fash, het gaat goed met me. Natuurlijk heb ik tien hechtingen, maar ik voel me prima. Ik ben gelukkig.” Zijn bekende glimlach was zelfs nu aanwezig, wat fans geruststelde.

Sakala benadrukte dat hij goed werd opgevangen door het medische team en de clubofficials die hem in het ziekenhuis bezochten: “De officials kwamen natuurlijk om me te steunen in het ziekenhuis. Het gaat heel goed met me en morgen krijg ik weer wat extra behandeling.”

De botsing heeft echter ook impact gehad op Al-Bahrani, die Sakala later in het ziekenhuis kwam opzoeken. “De keeper was hier, hij kwam ook naar mijn kamer. Hij had een grote snee, net als ik,” aldus Sakala.

Fashion Sakala’s carrière begon bij Nchanga Rangers in Zambia, en via omzwervingen bij clubs als Spartak Moskou II en Oostende kwam hij in 2021 bij Rangers. Daar ontwikkelde hij zich tot een cultheld en wist hij de Schotse beker te winnen, evenals een finaleplaats in de Europa League in 2022. In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar het Midden-Oosten voor een bedrag van £4 miljoen.