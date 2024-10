Zeno Debast steekt maar beter nog heel wat dingen op in volgende match: coach op weg naar ManU en speelt open kaart

Zeno Debast zal nog minstens één match spelen onder de hoede van een coach die op weg is naar de Europese top. Ruben Amorim heeft de pers toegesproken over zijn nakende overstap.

Toen Debast afgelopen zomer Anderlecht ruilde voor Sporting, zal hij waarschijnlijk niet gedacht hebben dat hij gecoacht zou worden door de volgende trainer van Manchester United. Dat lijkt nu wel het geval te zijn, want United staat op het punt om Amorim aan te duiden als opvolger van de pas ontslagen Erik ten Hag. Al is het nog niet helemaal zover.

De coach van de leider uit de Portugese competitie heeft zich daar voor het eerst zelf over uitgelaten, tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de volgende competitiematch. "Onderhandelingen tussen twee clubs zijn nooit eenvoudig, zelfs als er clausules zijn opgenomen in de contracten", wil hij Sporting en ManU de tijd geven om eruit te geraken.

Ruben Amorim vraagt geduld

Amorim belooft wel dat iedereen snel zal weten waar hij aan toe is. "Na de wedstrijd tegen Estrela Amadora zal er verheldering komen. De situatie zal heel duidelijk zijn." Dat treffen met de derde laatste uit Portugal staat zaterdagavond om 21u15 op het programma. "Nog één dag geduld oefenen. Na de wedstrijd zullen we de knoop doorhakken."

Vanuit Engeland is er nu al veel belangstelling voor hem, zoveel is duidelijk. "Wat ik leuk vind aan de Premier League? Alles." Debast kan dus nog minstens één keer in actie komen onder de leiding van een coach die op internationaal vlak al indruk heeft gemaakt. Het is dus aangewezen om nog zoveel mogelijk van hem te kunnen leren.

Debast nog even onder huidige trainer

Daar zal Debast ook later wel bij varen. Het kan ook dat de Rode Duivel nog iets langer onder Amorim speelt, want volgens Portugese media zou hij nog in Lissabon blijven tot 10 november.