🎥 Video met voormalige Genk-speler Daniel Munoz en kleine fan in de hoofdrol gaat viraal

Daniel Munoz was een van de belangrijkste schakels bij KRC Genk de laatste paar jaren. Ondertussen speelt hij bij Crystal Palace in Engeland. Op dit moment gaat een video viraal met in de hoofdrol Munoz en een jonge fan van de tegenstander...

Daniel Munoz was lange tijd een vaste waarde bij KRC Genk. Hij kwam in 2020 aan in Limburg, Genk betaalde toen zo'n 4,5 miljoen aan het Colombiaanse Atlético Nacional.

De flankverdediger viel op vanwege zijn strijdlust, zijn aanvallende kwaliteiten en zijn opvallend goede statistieken. Hij scoorde geregeld en gaf vaak assists.

Afgelopen winter besloot hij om Genk te verlaten. Hij trok naar het Engelse Crystal Palace. Woensdagavond speelde zijn club op het veld van Aston Villa, waar her verrassend ging winnen met 1-2.

Tijdens de wedstrijd trapte Munoz een bal tegen een ballenjongen. Hij ging zich nadien uitgebreid excuseren bij de jongen. In de tribunes waren ze hier duidelijk niet allemaal even blij mee.

Een kleine jongen in een Aston Villa-traingspak en met een muts van zijn favoriete ploeg, moest er niets van weten. Hij stak duidelijk zijn twee middelvingers op richting de ex-speler van Genk. Op sociale media gaat het filmpje momenteel viraal.