Patro Eisden-coach Stijn Stijnen reageert op alle controverse en richt zich tot Rik De Mil

81

Er is heel wat te doen om Patro Eisden Maasmechelen en zijn coach Stijn Stijnen. Dit nadat Charleroi-coach Rik De Mil klaagde over de ontvangst van de Limburgers. Stijnen reageerde nu zelf in een open brief aan Het Belang van Limburg.

Patro Eisden Maasmechelen knikkerde deze week Charleroi uit de Croky Cup, het werd 4-1 voor de Limburgers. Na afloop ging het echter vooral over de kleedkamer waarin Charleroi ontvangen werd. Coach Rik De Mil vertelde dat de verwarming er op 30 grand stond. Hij zei ook dat de toiletten op slot bleken te zijn. Nadien volgde er in Het Nieuwsblad nog een artikel waarin andere trainers met gelijkaardige verhalen kwamen. Het woord 'maffiapraktijken' werd zelfs gebruikt. Iets waar Stijn Stijnen moeilijk mee om kan. De coach van Patro Eisden Maasmechelen reageerde in een open brief aan Het Belang van Limburg. "Spelers en staf hebben, zoals wellicht alle stervelingen, af en toe nood aan mentale opkikkers", begint hij bij de krant. "Deze beleving poogt men nu te doorkruisen door mezelf voor te stellen als een lid van de maffia, zo leest het artikel waarop ik hier en nu wil antwoorden. Het is schering en inslag dat de verliezer van een wedstrijd daags na de match zijn gram probeert te halen door de oorzaak van het verlies bij de ander te leggen. Dit is menselijk, wel niet echt groots, en kan gekaderd worden, want frustratie kan tot hoge emotionaliteit leiden", gaat Stijnen verder. "Het wordt echter anders wanneer de verliezer zijn tegenstrever belastert door pertinente leugens te verspreiden en door hem publiekelijk te beledigen. Als een maffiosi weggezet worden die maffiapraktijken hanteert, wat nu over mij gezegd wordt, is bovendien strafbaar." "Dit gaat duidelijk verder dan de waan rond en de ontgoocheling van een bekeruitschakeling. Indien zulke uitlatingen zouden geuit worden tegenover een scheidsrechter volgt - volkomen terecht - een vervolging voor de tuchtinstanties. Maar mij met pek en veren besmeuren, dat kan en mag blijkbaar." De Patro-coach voelt zich duidelijk geviseerd. "Het zal te maken hebben met mijn reputatie, hoor ik. Welke reputatie, denk ik dan? Dat ik mijn mening durf te zeggen? Dat ik mijn spelers in bescherming neem en steeds voor het volle pond ga? Dat ik weiger mee te huilen met de wolven en hypocrisie haat? Bovendien, als die reputatie van mij al zou bestaan, dan mag deze nooit een blanco-cheque opleveren om mij gratuit en vulgair te beschuldigen." "Ik zal de woorden van de coach van Charleroi als slechte verliezer verder negeren, ga er geen negatieve energie aan verspillen door een rechtszaak aan te spannen maar zal ze omzetten in positieve krachten om de club naar nog hogere doelen te begeleiden", vertelde Stijnen volgens HBvL. Hij richt zich uiteindelijk toch nog even tot Charleroi-coach Rik De Mil. "Nog één leestip voor Rik De Mil tijdens deze mooie herfstdagen die naar boeken ruiken. Over geruchten, fantasie, roddel en vermeende reputaties: lees ‘De Geruchten’ van Hugo Claus."