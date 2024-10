Grootse plannen: STVV steekt zich niet weg en verkondigt torenhoge ambities

Ambities hebben is gezond in het leven. Zo moeten ze er ook over denken bij STVV. De Kanaries steken zich helemaal niet weg in de Beker van België.

Woensdag brachten ze nog een bezoek aan het Lisp voor de bekerontmoeting met tweedeklasser Lierse. De Truienaars lieten zich niet in de luren leggen en klaarden met een doelpunt aan het einde van elke helft op zakelijke wijze de klus. Een droge 0-2 en door naar de volgende ronde. Meer moest dat voor Sint-Truiden niet zijn.

"We wisten dat het geen gemakkelijke avond ging worden", haalt Robert-Jan Vanwesemael aan bij Het Laatste Nieuws. Er was veel respect aan Truiense kant voor de tegenstander, alleen al gezien het rijke verleden van de thuisploeg. "Lierse is niet zomaar een amateurclub die je vlotjes opzij kunt zetten. Het is een goeie ploeg en ze hadden de steun van hun supporters in de rug."

Lierse slechts sporadisch gevaarlijk

Desondanks slaagde STVV er wel in om het enthousiasme bij Lierse niet te laten opflakkeren. Dat deden de Limburgers door achteraan weinig weg te geven. Iets wat Vanwesemael als rechterflankverdediger wel kan toejuichen. "Alleen in het begin en helemaal op het einde waren zij even gevaarlijk. Voor de rest hebben we nauwelijks iets weggegeven."

Na het laatste fluitsignaal was het uiteraard onmiddellijk uitkijken naar de loting, die vanavond plaatsvindt na de affiche tussen Antwerp en Deinze. Het is niet zo dat pakweg een extra derby tegen Genk hoog op het verlanglijstje staat. Vanwesemael heeft geen voorkeur. "Wie de volgende tegenstander in de beker mag zijn? Dat maakt niet uit."

STVV wil naar de bekerfinale

"Ik wil gewoon naar de finale", verklapt de 22-jarige speler zijn torenhoge ambities. De beker winnen als kleinere club is uiteraard perfect mogelijk, maar het valt wel op als bepaalde ambities worden uitgesproken.