Verrassing van formaat! Anderlecht heeft al nieuwe sportief directeur: ex-Standard-man wordt de nieuwe sportieve baas

RSC Anderlecht en CEO Sports Jesper Fredberg gaan in onderling overleg uit elkaar. Met Olivier Renard haalt Anderlecht een verrassende naam binnen als nieuwe sportief directeur.

Jesper Fredberg: “Ik verlaat de club met opgeheven hoofd en veel trots. De club heeft het laatste anderhalf jaar stabiliteit teruggevonden en er liggen stevige fundamenten voor de toekomst. De kern is beter gebalanceerd, met een goede mix tussen jonge talenten en ervaren spelers."

"Er heerst een constructieve en positieve sfeer binnen de staf en bij de medewerkers van de club, van de Academy tot de RSCA Women en het eerste elftal. Mijn enige teleurstelling bestaat erin dat we er niet in geslaagd zijn om iets terug te geven aan de fans vorig seizoen. Ik ben de club en zijn fans dankbaar voor de afgelopen jaren en zal RSCA op de voet blijven volgen.”

Olivier Renard wordt sportief directeur

RSC Anderlecht stelt Olivier Renard (45) aan als nieuwe sportief directeur. Renard was de laatste 5 jaar actief als sportief directeur en vice-president bij MLS-club CF Montréal. Onder Renard zijn bewind klom de Canadese club naar de top van de MLS, met achtereenvolgens een kwartfinale in de CONCACAF Champions League, bekerwinst in de Canadian Championship Cup en een derde plek in de MLS in 2022.

Renard: Ik kijk er in het bijzonder naar uit om te werken met de beste talenten van het land

Renard onderscheidde zich ook met een reeks opmerkelijke in- en uitgaande transfers en een doorgedreven rekrutering van jonge talenten. Daarvoor was Renard ook actief als sportief directeur of adviseur van Belgische clubs zoals Antwerp, Standard en KV Mechelen. Tijdens zijn spelerscarrière als doelman verdedigde hij het doel van Charleroi, Standard, KV Mechelen en drie Italiaanse clubs (Udinese, Napoli, en Modena).

Olivier Renard: “Na 5 jaar in de MLS, voelt het heel goed om terug te keren naar België in deze functie. Het is eenvoudigweg een hele eer om aan de slag te gaan bij een club als RSC Anderlecht. Ik zal mij focussen op de rekrutering, het transferbeleid en het algemene management van het eerste elftal en kijk er in het bijzonder naar uit om te werken met de beste talenten van het land."

Vandenhaute: Jesper wordt niet vervangen

Voorzitter Wouter Vandenhaute: “Ik wil Jesper Fredberg, en ook Brian Riemer, bedanken voor de voorbije twee jaar. Voor het eerst sinds de verkoop van de club heeft RSCA weer meegedaan voor de landstitel en daarin was hun aandeel groot."

"Jesper wordt niet vervangen als CEO Sports, maar in de nieuwe structuur kiezen we voor een puur sportieve directeur, Olivier Renard. Renard heeft veel expertise opgebouwd in binnen- en buitenland, hij kent de geur van de kleedkamer en hij zal nauw samenwerken met de sportieve staf en de scoutingscel.”