Westerlo kan belangrijke speler zien vertrekken: Bundesliga lonkt voor aanvaller

Bij KVC Westerlo zullen er dit seizoen een aantal belangrijke spelers kunnen vertrekken. Ook spits Matija Frigan kan rekenen op interesse vanuit het buitenland.

KVC Westerlo begon geweldig aan het seizoen, maar had het na zijn blitzstart toch wat moeilijker. Uiteindelijk konden de Kemphanen zich verzekeren van het behoud en belandden ze in de Europe Play-offs.

Met nog één speeldag te gaan staan ze daar op de tweede plaats. Het seizoen zit er bijna op en dus zal de club zich moeten voorbereiden op het volgend voetbaljaar.

Er zijn in ieder geval een aantal spelers die deze zomer een mooie transfer kunnen versieren. Onder hen ook spits Matija Frigan, die buitenlandse interesse geniet.

Volgens Transfermarkt.com is het Duitse Hamburger SV geïnteresseerd in de Kroaat. De club zal volgend seizoen in de Bundesliga uitkomen nadat het promoveerde.

Ook andere ploegen uit de Bundesliga, en clubs uit La Liga, houden hem in de gaten. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel zo'n 5 miljoen euro.