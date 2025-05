Blijven bij Rangers of iets anders proberen? Nicolas Raskin bespreekt zijn toekomst

Nicolas Raskin groeit uit tot een sleutelspeler bij de Rangers. Met een doelpunt en een assist tegen Hibernian, verkozen tot speler van het seizoen, geniet de Belgische middenvelder van zijn plek in Glasgow en houdt de toekomst open, zonder zich te haasten.

Je hebt geen grote acties nodig om een seizoen te bepalen. Soms is een goed geplaatste pass en een belangrijk doelpunt genoeg. Tegen Hibernian speelde Nicolas Raskin een sterke wedstrijd, met een doelpunt, een assist en het gevoel op de juiste plek, op het juiste moment te zijn.

Zijn inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. Eerst zijn teamgenoten en vervolgens de supporters hebben hem uitgeroepen tot speler van het seizoen. Raskin sprak erover op de kanalen van de club. "Ik heb veel plezier gehad dit seizoen en het gebeurt niet vaak dat je echt plezier hebt in een club, dus ik ben hier echt heel blij."

Het keerpunt? De komst van Barry, voormalig speler die interim-coach is geworden. Onder zijn leiding is Raskin veranderd. Minder aarzelend, beslissender, scherper. "Zijn komst heeft me goed gedaan en de statistieken laten dat goed zien", zegt hij.

Met nog twee jaar te gaan op zijn contract blijft hij nuchter. "Zolang de club me wil, zal ik hier zijn, en we zullen zien wat er daarna gebeurt." Er hoeft niet meer gezegd te worden wanneer je in lijn bent met wat je doormaakt.

Raskin baant zijn weg, zonder zich te veel te forceren. Hij gaat vooruit, speelt, bouwt aan zijn toekomst. Zijn naam wordt misschien elders genoemd, maar hij kijkt niet te ver vooruit.