Genk-doelman Van Crombrugge heeft nieuwe, opvallende vriendin en het is een oude bekende van Carl Hoefkens

Het leven lacht Hendrik Van Crombrugge weer toe. Hij heeft nu zijn stek onder de lat veroverd bij Genk, de ploeg doet het uitstekend en hij heeft ook een nieuwe vriendin.

Het Nieuwsblad onthult dat Van Crombrugge sinds kort een koppel vormt met Vanessa D'Hooghe. Vanessa is de ex-vrouw van Carl Hoefkens. Na een relatie van 25 jaar gingen Carl Hoefkens en Vanessa vorig jaar uiteen. Nu is ze dus opnieuw samen met iemand uit de voetbalwereld en heeft ze het geluk gevonden met Hendrik Van Crombrugge.

Vanessa D'Hooghe is dit seizoen reeds gespot geweest in het stadion van Racing Genk om haar partner aan te moedigen. Er is zowel met hen beiden contact opgenomen om te horen of het klopt dat ze voortaan als koppel door het leven gaan. De relatie is wel degelijk bevestigd, maar verder wensen ze er geen commentaar over te geven.

Vanessa D'Hooghe opnieuw een WAG

Vanessa was zowat de eerste WAG die naam waardig in ons land en zal voortaan dus in de buurt van Genk te vinden zijn in plaats van in Brugge, Lier of Luik. Haar ex Carl Hoefkens verliet haar voor een jongere vriendin en is momenteel als trainer aan de slag bij het Nederlandse NAC Breda. Daar vond hij een nieuwe uitdaging na zijn ontslag bij Standard.

Hendrik Van Crombrugge en zijn nieuwe partner hebben alvast met elkaar gemeen dat ze weten hoe wat het is om een liefdesbreuk te moeten verwerken na een lange relatie. Van Crombrugge was immers lang samen met zijn vorige vriendin Tanja, die hij leerde kennen tijdens zijn passage bij KAS Eupen en met wie hij ook twee kinderen heeft.

Van Crombrugge vindt weer geluk na vorige lange relatie

Vanessa D'Hooghe heeft dan weer twee kinderen met Carl Hoefkens. Van Crombrugge is 31, Vanessa D'Hooghe 48.