Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute moest heel wat uitleggen: waarom en wanneer Olivier Renard? Hij geeft ook aan waar het misliep met Fredberg

Bij Anderlecht is het nooit rustig. De club verslijt sportief directeurs aan het tempo van trainers. Niet echt normaal in de voetbalwereld. Wouter Vandenhaute heeft "in onderling overleg" afscheid genomen van Jesper Fredberg en meteen ook een nieuwe sportief directeur aangesteld: Olivier Renard.

Voorzitter Wouter Vandenhaute heeft toelichting gegeven bij het vertrek van Jesper Fredberg en de komst van Olivier Renard als nieuwe sportief directeur. Volgens Vandenhaute was het vertrek van Fredberg het resultaat van maandenlang onderling overleg, waarin beide partijen tot de conclusie kwamen dat het beter was om afscheid te nemen.

“Het was een gezamenlijk proces. De voorbije twee jaar hebben we samen met Brian Riemer en Jesper Fredberg een goede periode gekend. Voor het eerst sinds de club werd verkocht, hebben we meegedaan voor de titel", aldus Vandenhaute.

Hij benadrukte dat het mislukken van de afgelopen transferperiode en de teleurstellende resultaten ook meespeelden in het besluit om een andere koers te varen. "We gaan daar zeker niet over liegen: we hadden meer verwacht van die mercato en van de kern", aldus Vandenhaute.

Vandenhaute een actievere rol in de dagelijkse leiding, geen CEO Sports meer

Fredberg, die de functie van CEO Sports bekleedde, zal volgens Vandenhaute niet vervangen worden in die specifieke rol. “De structuur binnen de club is de afgelopen jaren geëvolueerd, en de functie van CEO Sports bleek te omvattend. Daarom willen we nu taken beter verdelen en kiezen we voor een zuiver sportief directeur", verklaarde Vandenhaute.

De komst van Olivier Renard, die als voormalig speler ervaring heeft in het veld, sluit volgens de voorzitter goed aan bij de nieuwe visie van de club. “We zochten iemand die de geur van de kleedkamer kent en een echt voetbaldier is. Renard brengt die kwaliteiten mee.”

Jesper blijft een vriend van de club

De zoektocht naar een opvolger verliep vlotter dan verwacht. Vandenhaute sprak voor de wedstrijd België-Frankrijk voor het eerst uitgebreid met Renard. “We hadden nog niet besloten om te stoppen met Jesper, maar Olivier’s liefde voor de sport en zijn openheid maakten de keuze gemakkelijker. Het bracht versnelling in de situatie met Jesper", vertelde Vandenhaute.

Hoewel het afscheid uiteindelijk snel plaatsvond, is hij tevreden met de manier waarop Fredberg en de club deze overgang hebben afgehandeld. "Het is een professioneel en menselijk proces geweest; Jesper blijft een vriend van Anderlecht.”

Ondanks de huidige situatie, ziet Vandenhaute de toekomst positief in. “We staan momenteel zesde en bovenaan in de Europa League. Dit seizoen biedt ons de kans om weer aan de top mee te doen. Olivier zal ons helpen om het spel te spelen dat we willen spelen. We zijn ervan overtuigd dat we de goede richting ingaan en dat Anderlecht binnenkort zijn plaats aan de top zal terugvinden.”