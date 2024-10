"Dan stop ik meteen": Jelle Vossen reageert na niet-spelen van afgelopen weekend én heeft al volgende tegenstander op het oog

Het was een vreemde zaterdagnamiddag voor Jelle Vossen, de 36-jarige aanvaller van Zulte Waregem en ex-Club Brugge-spits. Vossen stond op het punt zijn 600e wedstrijd als profvoetballer te spelen, een mijlpaal waarvoor Essevee alles in gereedheid had gebracht. Maar ... hij speelde niet.

Er was zelfs een speciale gast uitgenodigd: Hans Vanaken, Vossens oud-ploegmaat bij Club Brugge, die mee kwam vieren. Toch kreeg het geplande feestje een wrange nasmaak, want Vossen bleef 90 minuten op de bank tijdens het gelijkspel van 2-2 tegen Francs Borains.

"Uiteraard komt dit voor Jelle hard aan, maar hij is oud genoeg om dit te relativeren", had Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck achteraf aangegeven over de toch wel vreemde zaak. En ook in Extra Time hadden ze het er maandagavond uitvoerig over.

Antwoord met de voeten

Daar vonden ze het bizar dat er zelfs geen (deftige) invalbeurt was voor Jelle Vossen. Door een rode kaart en het matchverloop was het echter niet opportuun. Vossen zelf reageerde met de voeten, door dinsdag wél te spelen in de Beker van België.

Met een goede prestatie zette hij mee Dender opzij: 2-1 voor Essevee. Vossen hoopt in de volgende ronde graag uit te komen tegen Club Brugge - hoe kan het ook anders?

Ontgoocheling omgezet in motivatie

"Het had zaterdag een heel mooie dag kunnen of wel moeten worden maar het liep anders. Uiteraard ben ik nog altijd heel teleurgesteld, maar ik ben trots dat ik de ontgoocheling van vorig weekend heb omgezet in motivatie", aldus Vossen tegen Het Nieuwsblad.

"Ik ben een profsporter, maar als ik op zo’n situatie gelaten reageer, stop ik meteen. Ik ben vooral extreem fier dat ik samen met de andere jongens dit vandaag kon realiseren. Dit doet dan ook heel veel deugd."