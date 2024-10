Pep Guardiola komt opnieuw met weinig geruststellend nieuws over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne heeft sinds 18 september geen officiële wedstrijd meer gespeeld. En zijn terugkeer staat voorlopig nog niet op de planning.

Manchester City heeft het momenteel niet gemakkelijk. Woensdag werden ze verslagen op het veld van Tottenham in de achtste finales van de EFL Cup. De Skyblues moesten het stellen zonder recente Ballon d'Or winnaar Rodri, Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Oscar Bobb en Jeremy Doku. Daarnaast raakte Manuel Akanji geblesseerd tijdens de opwarming en moest Savinho per brancard het veld verlaten. Op het einde van de wedstrijd klaagde ook Josko Gvardiol over spierpijn.

Pep Guardiola kwam hier al met een verklaring voor tijdens zijn persconferentie. De opeenstapeling van wedstrijden met hoge intensiteit en de voortdurende lange reizen zijn de belangrijkste redenen voor deze vele afwezigheden.

"Ik weet nog niet wie, maar we sturen 11 spelers naar Bournemouth volgend weekend", grapte Guardiola nog. "En als het hele A-team geblesseerd is, dan verdienen de jonge spelers een kans en zullen ze die krijgen. We zullen doen wat we kunnen om een competitief team op te stellen."

In ieder geval zal de Spaanse coach nog even moeten wachten op Kevin De Bruyne. Hij bevestigde tijdens de persconferentie dat zijn terugkeer nog even op zich laat wachten. "Walker, Grealish en De Bruyne zullen niet terugkeren voor de interlandbreak in november." De Bruyne heeft sinds 18 september niet meer gespeeld en zal dan twee volledige maanden competitie gemist hebben.