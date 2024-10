Stevige opsteker voor Standard-speler na stevige kritiek: "Ik heb me niets aangetrokken van wat er buitenaf gezegd werd"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mathieu Epolo had toch wel iets te bewijzen. Na de match tegen Anderlecht was er kritiek gekomen op de nog steeds maar 19-jarige doelman. In de bekermatch tegen Lyra-Lierse tankte hij vertrouwen.

Epolo werd woensdagavond de held van Standard door in de laatste minuten van de verlengingen een beslissende strafschop te stoppen tegen Lyra-Lierse. De Rouches hadden het moeilijk tegen de vastberaden tegenstander, maar sleepten uiteindelijk een 3-2 overwinning uit de strijd en plaatsten zich daarmee voor de achtste finales van de Croky Cup. Het optreden van de 19-jarige Epolo was cruciaal in een wedstrijd waarin Lyra-Lierse voor constante druk zorgde en de defensie van Standard flink op de proef stelde. Epolo had een aantal knappe reddingen, maar het was vooral zijn penaltyredding aan het eind van de wedstrijd die de overwinning veiligstelde. Na afloop sprak Epolo met RTL en toonde hij zich duidelijk geëmotioneerd: “We hadden die strafschoppen goed geanalyseerd met het team. Godzijdank heb ik hem kunnen stoppen, dat doet echt goed!”, aldus de jonge doelman. De avond was voor Epolo niet alleen een succes maar ook een moment van herstel na eerder kritiek te hebben gekregen na een moeilijke wedstrijd tegen Anderlecht. “Ik ben gewoon doorgegaan met werken en heb me niets aangetrokken van wat buitenaf werd gezegd", vertelde Epolo opgelucht. “Ik heb nooit getwijfeld en het vertrouwen van het team bleef ook, dat gaf me kracht.”