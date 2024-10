KV Mechelen brengt pakkend eerbetoon aan legende en omgekeerd: "We mogen hem nog altijd heel dankbaar zijn"

Er stond naast een bekeraffiche nog iets heel bijzonder op het menu in Mechelen woensdagavond. De thuisploeg verwelkomde een legende Achter de Kazerne.

De ontmoeting tussen KV Mechelen en La Louvière betekende ook de terugkeer van Clément Tainmont naar het AFAS-stadion. De ex-voetballer is ondertussen assistent-coach bij de Wolven. Tainmont speelde zelf slechts enkele jaren bij Malinwa, maar maakte zich tijdens die seizoenen wel onsterfelijk, vooral door het doelpunt van de promotie te maken.

Dat deed hij in 2019. KV Mechelen leek toen in de promotiefinales de tanden stuk te bijten op Beerschot, tot Tainmont voor extase zorgde Achter de Kazerne met een rake knal in de slotminuten. Die beelden werden woensdagavond nog eens getoond op het gloednieuwe LED-scherm dat ook dient als het nieuwe en erg groot scorebord.

Tainmont bedankt KV Mechelen-publiek

Dat joeg de decibels uiteraard naar omhoog. "Ik ben heel blij om hier terug te zijn", nam Tainmont zelf het woord. "Ik bedank jullie uit de grond van mijn hart. Jullie zijn een buitengewoon publiek. Er zijn niet veel clubs die zoveel erkenning tonen voor de spelers. Dat hebben jullie gedaan van begin tot einde. Uit naam van mijn familie wil ik jullie bedanken. Jullie zitten voor altijd in mijn hart."

Wij zagen Rob Schoofs met hem socializen en vroegen hem naar hun ontmoeting. "Jazeker, het was een fijn weerzien. Dat was wel tof om hem nog eens te zien. We mogen hem nog altijd dankbaar zijn voor dat doelpunt. Het is iemand waar we heel graag mee samen hebben gespeeld en die heel belangrijk is geweest voor onze ploeg. Het is een paar jaar geleden ondertussen, maar hij is een heel toffe gast."

Tainmont moedigt KVM-fans aan te dromen

Tainmont zinspeelde in zijn speech op een gelijkaardig scenario als dat van weleer maar dan op het hoogste niveau. "Wie weet worden jullie wel kampioen." Wat overdreven om daar van te dromen, maar het was wel een mooi moment. Sacha, het zoontje van Tainmont, is nog altijd KV-supporter.