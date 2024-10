KV Mechelen-speler te 'kakken' gezet met FC De Kampioenen-vergelijking: "Ge mikt goe, maar..."

Eind goed al goed, maar Nikola Storm zal zich gisterenavond toch een paar keer voor het hoofd hebben geslagen. Hij had een unieke kans, maar liet die onbegrijpelijk liggen.

De aanvaller kreeg een gouden kans om de score eerder te openen, maar faalde in een situatie toen hij niet kon scoren voor een open doel. Hij zal er wel nog een paar keer mee gepest worden door zijn ploegmaats. Zeker als ze het filmpje zien dat Sporza maakte.

In een video werd de misser van Storm op humoristische wijze in beeld gebracht, met een legendarische uitspraak uit de populaire Vlaamse serie FC De Kampioenen.

De keeper was volledig weg, waardoor de kans nog onwaarschijnlijker werd. Storm had de bal simpel in het doel kunnen trappen, maar zijn poging resulteerde in een pijnlijke misser.

Na het omspelen van de bezoekende doelman leek het moeilijkste achter de rug, maar Storm kreeg de bal vervolgens niet in het lege doel. Tot ongeloof van hemzelf en bij uitbreiding heel Mechelen.

"Ge mikt goe, maar ge mikt verkeerd", zette men onder het filmpje. Een geniale vondst....