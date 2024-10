Kylian Hazard zal zijn broer Thorgan en Anderlecht uit de beker willen kegelen: "Hij heeft natuurlijk niets te zoeken in Tubeke, absoluut niet"

Er zal vanavond minstens één Hazard op het veld zijn tijdens de wedstrijd in Tubeke: Kylian Hazard zal het team van zijn geblesseerde broer tegenkomen. Coach Drazen Brncic heeft ons verteld wat hij van de jongere broer van Thorgan vindt.

Het was een van de 'romantische' transfers van afgelopen zomer: Kylian Hazard (29 jaar) tekende bij Tubize-Braine, het team waar hij en zijn broers zijn opgeleid, en waar zijn jongere broer Ethan al speelde, om zichzelf opnieuw te bewijzen na een zware blessure.

De weg naar zijn beste vorm is nog lang, maar Hazard heeft al laten zien wat hij kan brengen door afgelopen weekend zijn eerste doelpunt te scoren tegen Rochefort. Hij zal donderdag, in de 16e finale tegen Anderlecht, een van de meest bekeken spelers zijn.

Drazen Brncic, de coach van Royale Union Tubize-Braine, beseft hoe gelukkig hij is om te kunnen rekenen op de voormalige RWDM- en Cercle Brugge-speler. "Natuurlijk hoort hij niet echt thuis in een team uit deze reeks. Maar de omstandigheden hebben ertoe geleid dat hij hier terecht is gekomen. Hij tekende hier uit liefde voor voetbal."

Een gemotiveerde Kylian Hazard die zo moet blijven

Men moet echter niet verwachten dat Kylian donderdag al op zijn best zal zijn, of misschien zelfs niet eens in de basis zal staan. "Hij is fysiek nog niet klaar. Zijn kwaliteiten heeft hij getoond tegen Rochefort, waar we zagen dat hij het verschil kon maken. Maar nu zal de uitdaging zijn om dit elke week te doen voor halflege tribunes, op moeilijke velden..."

Om dat te bereiken, zal Hazard dus zijn ritme moeten hervinden en mentaal sterk moeten blijven. "Kylian moet het fysieke aspect terugvinden om zijn beste versie te worden en inspanningen te blijven leveren, want ons speelmodel vereist dat", verzekert Drazen Brncic. "Als hij er alles voor geeft, zal hij zeker weer hogerop komen. En als ik een Kylian Hazard zie die op 100% zit, zal hij zeker starten in elke wedstrijd, ik ben niet gek (lacht)."

Op menselijk vlak, houdt de voormalige Pro League-speler en broer van twee sterren zoals Thorgan en vooral Eden zich bescheiden op. "Kylian belichaamt wat ik heb gevonden bij Tubize, de reden waarom ik hier blijf: de menselijke warmte en de eenvoud", verheugt zijn coach zich. "Ik wist al, zijn vader kennende, dat de Hazard-familie zo was."

"Ik heb in mijn carrière sterren gezien die de top hebben bereikt en weer zijn gevallen, en dat is soms moeilijk. Maar Kylian is hier gekomen met een positieve en bescheiden houding, hij lacht in de kleedkamer, hij hoort erbij", legt Drazen Brncic uit. En hij zal zeer gemotiveerd zijn tegen Anderlecht donderdag!