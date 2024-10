Wouter Vrancken kan zich (eindelijk) in de handen wrijven: "Hij heeft héél veel werk gekost"

AA Gent heeft woensdagavond een overtuigende zege geboekt in de bekerwedstrijd tegen Union Rochefortoise. De Walen kregen met een 7-0 nederlaag stevig om de oren. Coach Wouter Vrancken was zeer tevreden met de prestatie van zijn ploeg, vooral gezien de teleurstelling eerder tegen Genk.

“We hebben gedaan wat we moesten doen én op een goede manier", verklaarde Vrancken bij Het Nieuwsblad. Hij prees de mentaliteit van zijn spelers, die vanaf het begin de match in handen namen en professioneel speelden zonder overbodige trucjes.

Vrancken benadrukte dat een wedstrijd tegen een amateurploeg toch altijd een risico inhoudt: “Zulke duels waarin je niets te winnen hebt, zijn altijd link als je er niet klaar voor bent.” De ruime score was volgens de coach goed voor het vertrouwen van de spelers, en vooral de aanvallers kunnen volgens hem voordeel halen uit de vele doelpunten. Vrancken was dan ook tevreden met de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd had afgewerkt.

De wedstrijd was belangrijk voor spelers die minder speeltijd krijgen, zoals Momo Sonko, die met zijn twee goals duidelijk stappen lijkt te zetten. Vrancken ziet dat Sonko vooruitgang maakt: “Eigenlijk had hij er zelfs drie kunnen maken. Hij toonde goede druk en mooi afwerking."

"Het heeft heel veel werk gekost maar hij toont nu wel mooie dingen. Voor hem was dit gewoon de ideale match die er tussen komt om zichzelf te belonen voor al het harde werken. Hopelijk kan hij dit doortrekken in onze volgende matchen.”

Ook andere spelers die normaal op de bank zitten, zoals Araujo en Varela, kregen kansen om minuten te maken. Araujo mocht 90 minuten volmaken, wat belangrijk was voor zijn conditie, terwijl Varela twee keer scoorde. Keeper Daniel Schmidt kreeg eveneens speeltijd, en Vrancken bevestigde dat Schmidt de vaste doelman zal zijn voor de bekerwedstrijden.