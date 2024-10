Grote bom bij Anderlecht: CEO Sports Jesper Fredberg is ontslagen

Jesper Fredberg is niet langer CEO Sports van Anderlecht. De Deen en paars-wit scheiden in "onderling overleg" wegen. Er hing iets in de lucht toen Anderlecht aankondigde dat Wouter Vandenhaute een aankondiging ging maken, maar dit slaat toch in als een bom.

Wouter Vandenhaute geeft om 14u30 meer uitleg, maar het nieuws lekte nu al uit. Fredberg stond al weken vol in de wind en er gingen al geruchten dat hij overhoop lag met het bestuur. Zijn ontslag waaide al verschillende dagen in de wandelgangen. Maar het leek erop dat hij nog de wintermercato ging krijgen om recht te trekken wat er scheef is gelopen. Bij Anderlecht klinkt het wel dat het in "onderling overleg" gebeurde, maar het is al langer zo dat de mislukte zomermercato hem zwaar werd aangewreven. Nu is het afwachten welke uitleg voorzitter Vandenhaute straks gaat geven en hoe Anderlecht de positie weer gaat invullen. De voorbije weken nam Vandenhaute weer een prominentere rol aan. Hij besliste om Brian Riemer te ontslaan en daarna ook om door te gaan met David Hubert. Dat was al een teken aan de wand, want Fredberg wou eigenlijk op zoek naar een andere coach. Hij zat in vergevorderde onderhandelingen met de Brit, Ryan Mason, maar werd toen teruggefloten. Wie nu het stokje moet overnemen, is koffiedik kijken.