Club Brugge zal hem nog koesteren: Bjorn Meijer is bepaalde karaktertrek duidelijk nog niet verloren na comeback

Bjorn Meijer is weer helemaal terug na bijna een half jaar buiten strijd te zijn geweest. Hij kan Club Brugge op het veld iets bijbrengen, maar ook met zijn eerlijke communicatie.

In Brugge zijn ze van Meijer wel gewoon dat hij eerlijk zegt waar het op staat. De typisch Nederlandse omgang, zeg maar. Met een filmpje op sociale media zet blauw-zwart de terugkeer uit blessure van de linkerflankverdediger in de verf, met ook beelden van voor de match. "Komaan hé Bjorn. Ben je klaar?" Dat krijgen we onder andere te horen.

"Zeker", stelt Meijer de vraagsteller gerust. Na afloop van de bekerwedstrijd tegen Belisia was het genieten. Niet enkel vanwege zijn assists en doelpunt, maar gewoon omdat zijn terugkeer prima was verlopen. Tijdens zijn herstel heeft Meijer veel gehad aan de aanmoedigingen. "Ik heb ook op social media altijd leuke berichten gehad over de blessure enzo. Da's heel mooi."

Mooi moment tussen Hayen en Meijer

Zijn trainer gunde hem dit moment duidelijk ook. "Blij voor jou, man", zei Nicky Hayen aan zijn speler tijdens een omhelzing na de 6-1-overwinning van Club Brugge. "Ik ben heel blij, maar dat spreekt voor zich, denk ik", reageert Meijer zelf. Hij bevestigt dat dit wel 'lekker' voelt na zo'n moeilijke periode. Om dan meteen ook te kunnen scoren: dat is om van te dromen.

How it feels to be back on the pitch. 😍🔵⚫️ pic.twitter.com/9gw7jzae42 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 31, 2024

Dat doelpunt maken deed Meijer met een nogal aparte kopbal over Davino Verhulst. "Ik moet wel slim zijn met wat ik zeg, maar ik denk dat veel mensen wel konden zien dat het niet zo bedoeld was." Meijer blijft dus de eerlijkheid zelve. Dat is hij doorgaans tegenover zichzelf en doorgaans ook tegenover zijn medespelers. Die houding gaat hem en Club nog helpen.

Concurrentie bij Club Brugge

Nu begint voor Meijer weer de interne concurrentiestrijd. "Er is genoeg kwaliteit in het team, ik moet wel een beetje mijn best gaan doen. Dat hoort erbij, da's alleen maar goed."