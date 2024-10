Club Brugge heeft geen moeite met Belisia Bilzen, Meijer en Nilsson blinken meteen uit bij comeback

Club Brugge heeft zich zonder problemen geplaatst voor de 1/8ste finale van de Beker van België. De landskampioen rekende in eigen huis af met amateurclub Belisia Bilzen.

Club Brugge nam het in de 1/16de finale van de Beker van België op tegen amateurclub Belisia Bilzen. Onder meer Romero, Skoras, Siquet, Spileers en Sabbe kregen nog eens een basisplaats.

Na drie minuten werd Club Brugge al meteen wakker geschud nadat Vanaken de bal zomaar aan zijn tegenstander gaf, maar Jackers kon redding brengen. Ook een goal van Bilzen werd afgekeurd door een fout op Jackers.

Na een kwartier stelde Club Brugge orde op zaken. Nielsen gooide de bal vanop rechts de zestien in, Jutgla kopte aan de tweede paal binnen. Twee minuten later scoorde Jutgla opnieuw op aangeven van Skov Olsen.

Nilsson en Meijer scoren bij hun comeback

Het leek een afstraffing te worden toen Romero in de 23ste minuut al de 3-0 maakte, maar iets na het halfuur milderde Valcke tot 3-1. Met een borstcontrole knalde hij met links prachtig binnen via de binnenkant van de paal.

Echt in de problemen kwam Club nooit echt, op het uur maakten Meijer en Nilsson hun comeback na blessures. De twee lieten zich meteen zien, Nilsson trapte een lage voorzet van Meijer overhoeks binnen.

De Nederlander, die sinds begin mei in de lappenmand lag met een knieblessure, had er duidelijk zin in. Twintig minuten voor tijd kopte hij een diepe bal van Jashari mooi binnen en zorgde zo voor de 5-1. Skoras zorgt op aangeven van Meijer nog voor de 6-1.

Het bleef bij 6-1, Club gaat dus zonder problemen door naar de 1/8ste finale. Met twee assists en een goal kon Bjorn Meijer zich wellicht geen betere comeback hebben gedroomd.