Met dank aan een ex-ploegmaat: Bjorn Meijer blikt terug op moeilijke periode na lange blessure

Bjorn Meijer heeft een gedroomde comeback gemaakt na een lange blessure. Met twee assists en een goal sloot de Nederlander een moeilijke periode af.

Op 5 mei liep Bjorn Meijer een zware knieblessure op in de Champions' Play-offs tegen Antwerp. Een week later ging de Nederlander onder het mes en moest hij opnieuw revalideren. Vorig seizoen sukkelde hij ook met de buikspieren.

"Het was geen gemakkelijke periode", zei Meijer na de wedstrijd. "Ik kon wekenlang mijn been niet gebruiken en moest ook lang met krukken lopen. Daarna volgden ook nog enkele weken hard werken in de gym."

Meijer bedankt Denis Odoi

De Nederlander kon wel rekenen op veel steun van zijn vriendin, familie en vrienden tijdens de moeilijke periode. "Ook vanuit de club werd ik goed geholpen." En Meijer kreeg ook hulp van een ondertussen ex-ploegmaat.

Na zijn operatie mocht Meijer een week overnachten in Knokke-Heist. "Ik moet de familie Odoi (speelt nu bij Antwerp, nvdr.) bedanken omdat ik er een week heb kunnen overnachten", stelde de Nederlander.

Tegen Belisia-Bilzen mocht Meijer dus opnieuw minuten maken. "Voor anderen was dit misschien geen speciale wedstrijd, maar voor mij natuurlijk wel. Om dan te scoren en twee assists te geven, dat is wel heel fijn."