Hans Vanaken noemt het grote pluspunt voor Club Brugge na makkelijke zege in de beker

Club Brugge heeft in de 1/16de finale van de Beker van België makkelijk afgerekend met Belisia Bilzen. Heel wat spelers tankten opnieuw vertrouwen.

Een kwartier had Club Brugge nodig om de score te openen tegen Belisia Bilzen, maar daarna liep het los. Twee keer Jutgla, Romero, Nilsson, Meijer en Skoras zorgden voor de goals voor Club Brugge.

"Het was een perfecte avond, vooral voor de jongens die de laatste tijd wat minder gespeeld hebben", zei kapitein Hans Vanaken achteraf. Nilsson maakte na een maand zijn comeback, Meijer was zelfs sinds mei out.

Meijer maakte een gedroomde comeback met een goal en twee assists, ook Nilsson scoorde meteen. "Dat is leuk voor hen en je wint ook met 6-1. Dat is gewoon opdracht volbracht", stelde Vanaken nog.

Jutgla, Nilsson en Meijer pakken vertrouwen

"We wisten vooraf dat we veel de bal zouden hebben en dat we naar openingen gingen moeten zoeken. Het is logisch dat het in het begin wat stroef verliep, maar na de eerste goal ging het makkelijker.

"Voor onder meer Jutgla, Nilsson en Meijer is het goed dat ze in deze matchen vertrouwen hebben kunnen opdoen." Vanaken speelde zoals altijd wel. "De beker is voor ons altijd belangrijk, we willen opnieuw zo ver mogelijk geraken."