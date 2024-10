De Bosuil heeft genoten: Antwerp maakt brandhout van KMSK Deinze en bekert verder

Antwerp stoot door naar de achtste finales van de Beker van België. The Great Old kon donderdagavond met 6-1 winnen van KMSK Deinze.

Antwerp nam het donderdagavond op tegen KMSK Deinze in de Croky Cup. Dennis Praet mocht voor de eerste keer starten bij de thuisploeg. Jonas De Roeck nam verder weinig risico’s en stelde bijna de volledige A-ploeg op. Ook de 16-jarige Semm Renders kwam in de basis.

De toon was al snel gezet. Antwerp had niet lang nodig om de wedstrijd in handen te nemen, de eerste grote kans was een vrije trap van Chery die op de paal belandde. Daarna leek het wat moeilijker te gaan, tot het plots heel snel ging.

Janssen en Corbanie zorgen voor dubbele voorsprong

Net voor het halfuur kon Vincent Janssen zijn ploeg op voorsprong knallen met een echte spitsengoal. Nog geen twee minuten later was het Kobe Corbanie die zijn tweede in het shirt van Antwerp kon maken. Hij krulde het leer heerlijk in doel.

© photonews

Antwerp hield de wedstrijd goed onder controle terwijl Deinze er weinig tot niets tegenover kon zetten. De CPL-club had het bijzonder moeilijk en leek na de 2-0 uitgeteld te zijn. Een echte kans konden ze in de eerste helft ook niet creëren.

Dire minuten waren we bezig aan de tweede helft en de 3-0 stond al op het scorebord. Chery, die al op de paal had getrapt, kon op aangeven van Valencia nu wel scoren. Op dat moment leek de wedstrijd al gespeeld.

Deinze probeerde wel, maar Antwerp kwam nooit in de problemen

Maar na 53 minuten kon Deinze toch ook scoren, Mertens kopte een voorzet tegen de touwen. Meteen na het doelpunt begonnen de troepen van Losada meer druk uit te oefenen naar voren, terwijl er bij Antwerp meer foutjes in het spel slopen. Toch zat het er niet in voor de club die enkele weken geleden nog bijna failliet was.

Een dikke 20 minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Valencia er 4-1 van, op aangeven van Chery. Die scoorde op zijn beurt enkele minuten later de vijfde voor Antwerp, op aangeven van Valencia. Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Valencia nog zijn tweede van de avond, wat de eindstand op 6-1 bracht.

Zo zit het bekeravontuur er al op voor KMSK Deinze. Op geen enkel moment tijdens de wedstrijd maakte de club aanspraak op de overwinning. Antwerp won met ruime cijfers maar stelde wel bijna de volledige basisploeg op. We zullen later deze week zien of dat gevolgen heeft tijdens de topper tegen leider KRC Genk.