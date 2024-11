KMSK Deinze-coach Hernan Losada reageert na 6-1 pandoering tegen Antwerp: "Het was een cadeau om naar hier te mogen komen"

Het bekeravontuur van KMSK Deinze zit er alweer op. De Oost-Vlaamse club verloor met 6-1 op het veld van Antwerp. Coach Hernan Losada was niet teleurgesteld na afloop, eerder blij dat hij de wedstrijd mocht spelen met zijn club.

Het was geen makkelijke avond voor Deinze op donderdag. De club leed een 6-1 nederlaag op het veld van Antwerp. Daar komt dan nog eens bij dat de spelersbus veel te laat aankwam, waardoor de bezoekers slechts 7 minuten hebben kunnen opwarmen.

Na afloop kwam een goedlachse Hernan Losada de perszaal binnen. De coach van Deinze begon meteen met enkele mooie woorden voor de tegenstander. "Eerst en vooral, tegen iedereen binnen de club, proficiat. Niet alleen voor de wedstrijd van vanavond, maar ook voor alles wat jullie de voorbije jaren gepresteerd hebben. Toen wij de opstelling zagen dachten we meteen: Jonas (De Roeck n.v.d.r.) heeft ons niet onderschat (lacht)."

De club heeft het de laatste tijd echt niet gemakkelijk gehad. Nog niet heel lang geleden dachten ze bij Deinze dat de club failliet zou gaan. Uiteindelijk zou er een nieuwe overnemer gevonden zijn, waardoor die zorgen nu bijna achter de rug zijn.

"Goed, we hebben ons best gedaan met onze middelen. We hebben drie à vier heel moeilijke weken achter de rug. We dachten dat de club failliet zou zijn en dat we deze wedstrijd niet eens zouden spelen. Voor ons was het een cadeau om naar hier te mogen komen", gaat Losada verder.

"Over de wedstrijd: de eerste 20 minuten was de wedstrijd nog in evenwicht. Maar natuurlijk, de efficiëntie, de individuele kwaliteiten en het collectieve van Antwerp was te sterk voor ons. Nadien hebben we geprobeerd om zo weinig mogelijk doelpunten tegen te krijgen, maar dat was ook niet gelukt. Uiteindelijk verloren we met grote cijfers, hopelijk kunnen we dat zo snel mogelijk achter ons laten", besluit de coach.