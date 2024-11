Deinze-coach Hernan Losada reageert op bus die veel te laat aankwam in Antwerpen: "De club heeft andere zorgen"

De spelersbus van Deinze kwam veel te laat aan op de Bosuil voor het bekerduel tegen Antwerp. Hernan Losada ziet dat er andere prioriteiten zijn binnen de club.

KMSK Deinze kreeg donderdagavond een pak slaag van Antwerp in de Croky Cup. De Challenger Pro League-club ging met 6-1 onderuit op de Bosuil.

Voor de wedstrijd verliep het al niet volgens plan voor Deinze. De bus met spelers kwam veel te laat aan, ongeveer tien minuten voor de wedstrijd op gang moest gefloten worden. Daardoor werd besloten om de wedstrijd een kwartier uit te stellen.

"We zijn zeker niet te laat vertrokken. Misschien was er op logistiek vlak wel een betere optie. Vroeger door de Kennedytunnel gaan en in Antwerpen al iets te eten op voorhand misschien", vertelde coach Hernan Losada achteraf.

"Maar op dit moment heeft de club andere zorgen. Gelukkig bestaan we nog. We konden niet vroeger vertrekken, iedereen zat ook vast in de file. Daardoor konden we maar zeven minuten opwarmen", gaat hij verder.

KMSK Deinze dreigde enkele weken geleden nog failliet te gaan. Het was een moeilijke periode voor de hele club. "Het is wat het is. Beter konden we het niet doen. Het is niet de moment om over zulke details te praten. In drie weken tijd is er een overname geweest, dat is echt miraculeus. Ik snap volledig dat er op dit moment andere prioriteiten zijn binnen de club", besluit Losada.