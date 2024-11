Genks goudhaantje waarschuwt zijn tegenstander: "Zo maak je me alleen maar sterker"

Trek een scout bij zijn mouw over de Belgische competitie en vraag hem om de jongste toptalenten van de Jupiler Pro League op te noemen, de kans is groot dat hij bij Kos Karetsas uitkomt. Dat besef heeft hij zelf ook maar de 16-jarige Kartesas wil vooral veel minuten maken.

Het viel op tegen SK Beveren in de Croky Cup: wanneer Karetsas aan de bal was, gebeurde er iets. Soms was hetgeen hij probeerde dan weer net té ambitieus. Het jonge Grieks-Belgische talent wou zich bewijzen op de Freethiel, dat was duidelijk.

Minder speelminuten

Zijn laatste basisplaats was op de achtste speeldag, tegen Gent en STVV bleef hij twee wedstrijden aan de bank gekluisterd. Na de opkomst als 15-jarige bij Jong Genk en de hoopvolle eerste speeldagen met heel wat minuten, is het voor Karetsas nu geduldig zijn beurt afwachten.

"Dat is de beslissing van de coach, niet die van mij. Ik wil altijd spelen maar als we winnen, heeft de coach gelijk en heb ik niets te zeggen. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen in de minuten die ik krijg en altijd klaar te zijn om te spelen, ook als invaller", vindt Karetsas zelf.

Stampen

En als hij speelt, krijgt hij het zwaar te verduren. Dat was ook in Beveren het geval met enkele stevige overtredingen en een penaltyfout op de aanvallende middenvelder. "Vorig jaar speelde ik met Jong Genk al tegen Beveren en wist dat het een potige ploeg was. Maar dan is he aan mij om me er niet door te alten doen en mijn ding te blijven doen."

Zich niet laten doen is nog maar een understatement want de 16-jarige Karetsas haalt er zijn motivatie uit. "Ze proberen me te intimideren en viseren maar dat geeft me enkel meer zelfveftrouwen. Het toont dat ze fouten nodig hebben om je af te stoppen en dat maakt me sterker in de wedstrijd", aldus Konstantinos Karetsas