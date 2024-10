Zonder al te veel bravoure maar Genk gaat wel door in beker na zuinige zege tegen SK Beveren

Racing Genk heeft zich niet laten verrassen in de 1/16e finales van de Croky Cup. De competitieleider won zonder al te veel glans maar wel verdiend van SK Beveren met 2-0. De doelpunten waren van Oh en Steuckers.

Roterend maar dominant Genk

Thorsten Fink besloot om zijn basisopstelling op maar liefst 7 plaatsen te wijzigen voor de verplaatsing naar Beveren. Zo kreeg Penders opnieuw een plaats tussen de palen, mocht Oh starten en kree gook Karetsas opnieuw zijn kans vanaf de aftrap.

De wedstrijd verliep zoals we konden verwachten met Racing Genk dat de bal monopoliseerde. Vooral met een bedrijvige Karetsas zochten ze een weg naar het Beverse doel maar dat ging niet zo fluks en vlot zoals ze dat veelvuldig in de competitie doen.

Karetsas voert de forcing

Halverwege de eerste helft lukte het Karetsas om een beetje ruimte te vinden voor een voorzet. Oh raakte via Filipovic echter de paal waardoor Deman niet moest ingrijpen. Verder moest Genk het vooral met afstandsschoten doen van Hrosovsky en Karetsas maar ze kregen de bal bij die pogingen niet tussen het doelkader. Aan de overkant probeerde Beveren het met stilstaande fases en een zeldzame uitbraak met Everton Luiz maar Smets stond pal.

Servais verrast Penders

In de tweede helft was het eerste grote gevaar afkomstig van de thuisploeg. Servais had een wereldgoal in gedachten en probeerde de ver uit zijn doel gekomen Pender te verschalken vanop zijn eigen helft. De Genkse goalie trippelde nog achteruit maar kon enkel opgelucht ademhalen dat de bal net naast zijn doel botste.

Ban dan toch gebroken

Verder kregen we opnieuw hetzelfde spelbeeld van in de eerste helft met een Genk dat baas was maar zonder grote kansen. Tot Karetsas plots veel ruimte kreeg in de 16 en besloot te dribbelen. Het uitgestoken been van Bateau was te opzichtig waardoor scheidsrechter Vermeiren wel naar de stip moest wijzen. Oh zette zich achter de bal en bracht Genk met een harde penalty in de benedenhoek op voorsprong.

Beveren moest nu wel naar voor trekken maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Kerrigan viel gedreven in maar Beveren moest oppassen in de omschakeling. Enkele minuten voor tijd deed Oh bijna de boeken toe voor Beveren met zijn tweede maar Deman bracht van dichtbij redding met een knappe reflex.

De thuisploeg speelde dan maar alles of niets en pompte de bal naar voor waar 6 man het leer stond op te wachten. Dat brak hen echter zuur op wanneer Tolu Steuckers diep stak. Die hield Corryn af in een stevig duel en werkte met een subiel half lobje af waardoor Deman kansloos was.

Geen indrukwekkende prestatie van de leider in de Jupiler Pro League maar wel een verdiende overwinning tegen een machteloos SK Beveren. Genk maakt zich nu klaar voor de komst van Antwerp zondag terwijl Beveren naar Deinze trekt.