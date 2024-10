De lat ligt énorm hoog bij Fink, ook voor goudhaantje dat man van de match was : "Zeker geen topwedstrijd"

Genk had in de 1/16e finales van de Croky Cup geen problemen met Challenger Pro League-ploeg SK Beveren. Al deed de leider van de Jupiler Pro League het wel zuinig op de Freethiel.

Opdracht volbracht

Een verdiende 2-0 zege werd het voor Racing Genk dankzij een penaltydoelpunt van Oh en een goal in het slot van Jarne Steuckers. "Opdracht volbracht", zei Fink dan ook na affluiten. "We hadden ons huiswerk gemaakt en hebben gewonnen. De volgende ronde is bereikt, dat was het belangrijkste", was zijn sobere analyse.

"Bovendien gaven we niets weg en het is altijd lastig om te scoren tegen teams die zo verdedigend opgesteld staan. Het was verdiend en zo heb ik ook enkele jongens opnieuw wat ritme kunnen geven", aldus Fink.

"Oké maar niet top"

Eén van die jongens die nog eens mocht opdraven in de basisopstelling was de 16-jarige Konstantinos Kos Karetsas. Hij nam de Limburgers op sleeptouw, versierde de penaltyfout van de 0-1 en was achteraf duidelijk man van de match. Toch was zijn coach nog niet tevreden, om aan te duiden hoe hoog te lat ligt bij de leider.

"Het was oké, maar niet top top. De penaltyfout was op hem en de connectie met Steuckers is goed. Hij is goed in de 1 tegen 1 maar heeft ook 2 of 3 keer onnodig balverlies geleden. Elke week zal hij beter en beter worden en nog wat steviger in zijn schoenen staan om de de duels te winnen", analyseert de trainer.

© photonews

Focus op topper tegen Antwerp

En nu de focus op komende zondag wanneer Genk eerste achtervolger Antwerp ontvangt. Dan kan Fink opnieuw rekenen op een fitte Cuesta in de defensie. "Ik ben blij dat hij opnieuw 90 minuten gespeeld heeft, het was er een ideale man voor. Momenteel zitten we in een goede flow dus is het niet echt nodig om achterin te wijzigen maar we zullen hem zeker nog goed kunnen gebruiken dit seizoen."

"Zondag winnen zou wel eens een heel belangrijke zege kunnen zijn. Of ik vandaag iets geleerd heb voor mijn basisopstelling van zondag? We zullen zien wie er voldoende gerecupereerd is want ik heb wel wat opties", besluit hij mysterieus.