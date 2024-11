📷 Dobbermann van Alderweireld doet zijn ding op moment dat inbrekers zijn huis willen betreden

Donderdagavond hebben drie verdachten proberen in te breken bij Toby Alderweireld. Dat gebeurde toen de kapitein aan het voetballen was met Royal Antwerp FC.

Royal Antwerp FC speelde dinsdag in de Croky Cup tegen Deinze. The Great Old won de wedstrijd met 6-1. Voor Toby Alderweireld was het geen fijne avond.

Hij vernam immers dat er bij hem thuis opnieuw een poging tot inbraak was. Het waren dan ook bange tijden voor zijn vrouw Shani Van Mieghem. Op bewakingsbeelden waren drie mannen te zien die wilden inbreken.

Maar dat was zonder Darco gerekend. Alderweireld haalde de Dobbermann na de vorige inbraakpoging in huis. Toen ze die hoorden vluchtten de verdachten weg.

De politie zette de achtervolging in en reed de vluchtauto in de berm. Meer informatie is er momenteel niet. “We voeren een onderzoek naar de poging tot inbraak”, zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen.

Het was bijna dag op dag een jaar geleden dat er bij Alderweireld geprobeerd werd in te breken. Dat gebeurde toen tijdens de match op de Bosuil in de Champions League tegen Porto.