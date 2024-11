"Flauw": Dennis Praet in oog van de storm na bekermatch tegen Deinze

Opvallend moment tijdens de bekermatch tussen Royal Antwerp FC en Deinze donderdag. Met in de hoofdrol: Dennis Praet.

Halfweg de eerste helft ging Dennis Praet onderuit in de zestien. Scheidsrechter Arthur Denil twijfelde niet en legde de bal op de stip.

Maar Dennis Praet kwam naar Denil toe en zei dat Reece Welch hem niet geraakt had. Waarop de scheidsrechter Praet een gele kaart gaf, voor schwalbe.

Praet kon zijn ogen niet geloven en dat was ook het geval voor analist Franky Van Der Elst. Hij was duidelijk in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

“Ja, dat vond ik wel een beetje ongelukkig van de arbiter. Hij geeft Praet eerst een penalty, en als die dan zélf zegt dat het er geen is, geeft hij hem geel voor een schwalbe. Flauw”, klonk het.

Praet zei in het interview op televisie tijdens de rust al dat het geen penalty was. “Volgens de scheidsrechter had ik een schwalbe gedaan, maar ik ben niet zo’n speler die het contact gaat opzoeken”, klonk het bij de Antwerpspeler.

Reglement is reglement? Of een heel strenge beoordeling? Het maakte alvast niet veel uit, want The Great Old won overtuigend met 6-1.