Nicky Hayen onthult "minpuntje" na gala-avond voor Club Brugge: "Beseffen de spelers zeker"

Club Brugge won al bij al makkelijk van amateurclub Belisia Bilzen in de 1/16de finale van de Beker van België. Al was er volgens coach Nicky Hayen wel een minpuntje.

Met goals van Jutgla, Romero, Nilsson, Meijer en Skoras konden heel wat spelers die niet de beste weken achter de rug hebben bij Club Brugge, opnieuw wat vertrouwen opdoen tegen Belisia Bilzen.

Dat is voor de komende weken goed voor Club Brugge, dat de komende weken onder meer thuis tegen Aston Villa en uit tegen Celtic speelt in de Champions League. Belangrijke wedstrijden voor een mogelijke kwalificatie.

Opnieuw geen clean sheet voor Club Brugge

Toch was er één smetje: het tegendoelpunt van Valcke. Voor de vijfde wedstrijd op rij slikte Club Brugge een minstens een tegengoal, in de laatste tien wedstrijden kon Club slechts twee keer de nul houden. Een werkpunt.

Dat vond ook trainer Nicky Hayen. "Het doelpunt slikken we te makkelijk. Het is een tegenaanval met twee tegen één, waar we iets te makkelijk verdedigen. Dat is wel een minpuntje, voor de rest geven we weinig weg."

"Je wil zo'n wedstrijd natuurlijk met een clean sheet eindigen en dat is niet gebeurd. Dat zijn dingen die de spelers ook wel beseffen, maar we wel een goede prestatie neerzetten." Zaterdag op bezoek bij OHL probeert Club nog eens de nul te houden.