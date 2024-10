Zelfkritische Benito Raman slaat mea culpa bij KV Mechelen en onthult een nog altijd aanslepend probleem

KV Mechelen-spits Benito Raman weet het doel nog altijd staan, maar kijkt ook met zelfkritiek naar zijn eigen prestaties en functioneren. Bovendien zit hij nog met een aanslepend probleem.

U kon al lezen hoe Raman vertelde dat hij meer dan twee keer had kunnen scoren in de bekermatch tegen La Louvière. De invaller had naast zijn efficiëntie op offensief vlak ook oog voor zijn rendement op defensief vlak. "Ik ga niet met een honderd procent goed gevoel naar huis, omdat ik in de fout ga bij de 1-1, waardoor we dertig extra minuten moesten spelen."

Dat woog extra zwaar omdat hij vond dat een clean sheet perfect had gekund. "Ik had op de bank niet het gevoel dat zij een doelpunt gingen maken of dat wij in de problemen zouden komen. Er was alleen die ene stomme fout van mij. Dat tegendoelpunt is mijn fout. Ik mag die bal nooit zo makkelijk weggeven. Ze trappen die afvallende bal jammer genoeg binnen."

Raman scoort in verlengingen

Raman zette het dan wel recht met zijn twee doelpunten in de verlengingen, waardoor KV Mechelen zich plaatste voor de achtste finales. Voorlopig komt de ex-speler van Gent en Anderlecht niet verder dan wat invalbeurten. Dat heeft niet enkel te maken met een toename aan vertrouwen bij Lauberbach maar ook met een kwestie bij Raman zelf.

"Soms recupereer ik niet snel genoeg", onthult hij dat hij nog altijd fitheidsproblemen ondervindt als gevolg van een lange inactiviteit voor zijn transfer naar Mechelen. "Ik had voor mezelf verwacht dat dat twee weken geleden wel in orde ging zijn. Dat is nu niet zo. Ik heb een ander doel gesteld en we zullen wel zien wanneer we geraken waar we moeten zijn."

Raman werkt aan fysieke achterstand

De 29-jarige aanvaller kijkt er naar met realisme. "Ik ben toegekomen met een zware achterstand. Die probeer ik week na week in te halen. Ik verwacht binnenkort wel veel meer minuten te maken als ik honderd procent fit ben."