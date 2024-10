Benito Raman niet helemaal blij na zijn twee goals: "Dat bespreken we binnenskamers"

Met twee doelpunten leidde invaller Benito Raman KV Mechelen naar de volgende bekerronde in een spannende wedstrijd tegen tweedeklasser La Louvière. Raman had er wel meer kunnen scoren en het iets minder nipt kunnen maken.

“Ik had er vanavond wel vijf kunnen maken", zei hij bij HLN. Ondanks de kansen liep Malinwa alsnog tegen een gelijkmaker op en moest de ploeg de verlenging in. Raman erkende zijn fout bij de tegengoal: “Die goal is ook wat mijn fout. Ik mocht die bal niet zomaar weggeven.”

In de verlengingen wist Raman echter het verschil te maken met twee doelpunten, waarmee hij zijn team naar een 3-1 overwinning loodste. Zijn eerste doelpunt kwam na een koele actie waarbij hij de doelman omspeelde, en zijn tweede besliste de wedstrijd definitief.

Al komt hij momenteel meestal als invaller in het veld, Raman blijft positief: “Lion (Lauberbach, red.) is heel goed bezig. Ik ben met een zware achterstand hier toegekomen. Die probeer ik nu in te halen.”

Raman hoopt op meer speeltijd, maar respecteert de keuzes van de trainer: “Het is geen geheim dat ik niet tevreden ben met maar een kwartier speeltijd, maar dat bespreken we binnenskamers.” Zijn rol als supersub lijkt hij inmiddels te omarmen: “Vandaag heb ik nogmaals getoond dat ik een goede supersub kan zijn. Het is goed om twee scorende spitsen te hebben. En dan vind ik het ook niet erg om eens 45 of 30 minuten te spelen. Ik ben daar oud en ervaren genoeg voor.”

De kwalificatie is de eerste stap richting de Heizel, en voor Raman heeft de beker bijzondere betekenis. Hij won eerder al een titel en een Supercup met AA Gent, maar de beker ontbreekt nog in zijn Belgische palmares. “"Mechelen is een bekerploeg. Hopelijk kunnen we ver geraken, maar de weg naar de Heizel is nog lang.”