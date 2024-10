Olivier Renard moest meteen twee héél ambetante vragen beantwoorden, Vandenhaute verduidelijkt: "Er staat een clausule in zijn contract dat hij stante pede ontslagen kan worden"

Olivier Renard is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht en dat zal bij de supporters niet onopgemerkt voorbij gaan. Uiteraard zal zijn Standard-verleden daar veel mee te maken hebben. En ook dat zijn naam genoemd werd in het dossier 'Propere Handen'. Over beide gaf hij uitleg.

Over zijn verleden bij Standard is hij duidelijk. “De vraag moet gesteld worden, dat begrijp ik. Ik heb vrienden bij Charleroi, ik heb gespeeld bij Standard, maar ook bij Charleroi, en ik heb vrienden bij KV Mechelen. Mijn beste vriend is zelfs een Anderlecht-fan", zei Renard.

“Waar ik het meest fier op ben in mijn carrière is dat ik altijd het beste van mezelf heb gegeven bij elke club waar ik gespeeld of gewerkt heb. Er is rivaliteit tussen sommige clubs, maar dat kan je opzij zetten. Zoals Dieumerci Mbokani die kampioen werd met Standard en daarna naar hier kwam en hier opnieuw kampioen werd. Ik begrijp dat dit vragen kan oproepen. Maar ik ben altijd eerlijk geweest in mijn relatie met de supporters: je moet het maximum geven voor de club waarvoor je werkt.”

Renard vindt het dan ook normaal dat vragen gesteld worden over zijn naam die genoemd wordt in het Propere Handen-dossier, maar hij benadrukt dat hij zelf het initiatief heeft genomen om duidelijkheid te scheppen. “Vijf jaar later is het logisch dat men deze vraag stelt, maar ik kan niet meer zeggen dan wat ik al gezegd heb."

Niemand van de politie heeft ooit contact met mij opgenomen, ik heb dat zelf gedaan

"Wat mijn naam in dat dossier betreft, het is zeker niet fijn dat bepaalde mensen je naam daarin betrekken. Maar het belangrijkste is dat ik zelf contact heb opgenomen met de politie. Niemand van de politie heeft ooit contact met mij opgenomen; ik heb zelf verschillende bewijzen aangeleverd en wacht nu af wat er zal gebeuren", aldus Renard.

Daarnaast bevestigt Renard dat hij volledig meewerkt en hoopt op een spoedige afhandeling. “Ik ben heel concreet bezig met de situatie en wil volledige duidelijkheid scheppen. Ik heb zelf de eerste stap gezet door naar de politie te stappen en mijn bewijzen aan te leveren. Ik hoop dat er snel uitsluitsel komt", voegde hij eraan toe.

Wouter Vandenhaute voegde daar nog iets belangrijks aan toe. "Olivier heeft zelf gevraagd om een clausule aan zijn contract toe te voegen. Als hij ooit veroordeeld wordt, kan hij stante pede ontslagen worden. Dat is de stand van zaken."