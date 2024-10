In Tubeke zal een speler van Anderlecht sowieso zijn debuut maken

Anderlecht gaat donderdag op bezoek bij Tubize-Braine. David Hubert zal meerdere wijzigingen doorvoeren.

Of het nu in de competitie is of in de Europa League, David Hubert heeft de gewoonte om wat te roteren in zijn ploeg. Dat zal donderdag niet anders zijn.

Zoals woensdag al gemeld werd, zal paars-wit slechts met twee doelmannen naar het Stade Leburton afreizen. Colin Coosemans, die erg actief is sinds het begin van het seizoen, wordt gespaard.

Mads Kikkenborg zal dus naar verwachting onder de lat starten. Deze 25-jarige Deen wacht hier al een tijdje op: sinds hij in januari vorig jaar voor meer dan een miljoen euro overkwam van Lyngby, heeft hij nog geen enkele minuut gespeeld voor Anderlecht.

In Neerpede wordt gefluisterd dat Kikkenborg niet echt een sterke indruk achterlaat tijdens de trainingen. Dat verklaart wellicht de klap die hij kreeg toen Colin Coosemans (die, laten we niet vergeten, slechts drie wedstrijden in de Pro League had gespeeld sinds 2018) hem voorbij kon steken toen Kasper Schmeichel geblesseerd raakte.

Zo zou Kikkenborg zijn eerste minuten zou kunnen spelen één dag na het vertrek van zijn landgenoot Jesper Fredberg. Tenzij David Hubert Timon Vanhoutte in doel laat starten? De 20-jarige doelman was vorig seizoen de vaste keeper van de RSCA Futures en verscheen de afgelopen weken herhaaldelijk op de bank van het eerste elftal.

David Hubert heeft laten zien dat hij niet bang is om op de jongeren te vertrouwen. Hoe dan ook, de doelman die vanavond zal worden opgesteld, zal zijn debuut maken in het eerste elftal.