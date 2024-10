Twee keer rood op vier dagen: het mooie gebaar van Arthur Theate richting zijn ploegmakkers om zich te verontschuldigen

Arthur Theate heeft een bewogen week meegemaakt met Frankfurt. Maar de hele club heeft ervoor gekozen om hem openbaar te steunen.

Op vier dagen tijd heeft Arthur Theate meer rode kaarten gekregen dan in zijn hele carrière voordien. Terwijl hij slechts één keer was uitgesloten (tijdens zijn laatste wedstrijd voor Oostende, bij een uitwedstrijd tegen Standard), pakte hij rood tegen Union Berlin afgelopen zondag in de competitie, en woensdag tegen Borussia Mönchengladbach in de beker.

De Rode Duivel reageerde meteen op zijn sociale media: "Ik verontschuldig mij bij mijn teamgenoten en de supporters voor deze vroege rode kaart. Zeer blij dat we de overwinning hebben behaald. Wat een prestatie van het team. Jullie zijn ongelofelijk", klonk het.

Theate heeft zijn excuses aangeboden

Frankfurt slaagde erin om geen van beide wedstrijden te verliezen, en verzekerde zich bovendien van kwalificatie in de beker. Dat maakte de pil wat makkelijker te slikken.

Sportdirecteur Markus Krösche verdedigde hem dan ook publiekelijk: "Hij is een super professioneel persoon. Hij zal sterker terugkomen van dit incident", verklaarde hij volgens La Dernière Heure.

Een standpunt dat binnen de groep wordt gedeeld, doelman Kevin Trapp vertelt zelfs wat meer. "Hij verontschuldigde zich bij zijn teamgenoten en nodigde iedereen uit om te gaan eten. Dit maakt de sfeer binnen de groep nog beter."