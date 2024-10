Olivier Renard liet een goede indruk in Quebec: icoon van CF Montréal is lyrisch over zijn werk in de MLS

Olivier Renard is dus de nieuwe sportdirecteur van RSC Anderlecht, tot grote verrassing. We herinneren ons zijn werk bij Mechelen en Standard, maar welke indruk liet hij achter in de MLS en in Montreal?

Het accent is zangerig, de toon warm: er is geen twijfel mogelijk, onze gesprekspartner Patrice Bernier komt duidelijk uit Quebec. Een ware legende van wat destijds nog de Impact Montreal was, waar hij meer dan 250 wedstrijden speelde van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2017. De Canadese international (56 caps) was al met pensioen toen Olivier Renard sportief directeur werd van CF Montreal.

"Ik bleef actief in de club en had dus de gelegenheid om meneer Renard te ontmoeten en met hem in contact te komen tijdens zijn vijf jaar in Montreal, een behoorlijk lange periode in voetbaltermen", vertelt Bernier ons. En volgens hem zal het werk van de nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht een tastbaar en positief effect hebben op de club in Montreal.

"Zoals hij bij jullie heeft uitgelegd, moest Olivier Renard werken met beperkte middelen, want Impact is geen traditioneel rijke of uitgevende club. Daarnaast heeft de MLS zijn eigen realiteit met spelershandel, salarisplafond... De realiteiten van de MLS en van een club die niet in de topklasse speelt, heeft Renard vrij snel begrepen", analyseert de voormalige middenvelder.

Enkele grote verkopen en successen in Montreal

Dit heeft geleid tot resultaten, zoals een tweede plaats in de Eastern Conference met een beperkt budget, maar ook tot mooie successen op transfergebied. "Renard heeft bijgedragen aan het succes van spelers die voor recordbedragen zijn verkocht. De drie belangrijkste transfers zijn natuurlijk Ismaël Koné die voor 8 miljoen naar Watford werd verkocht, Alistair Johnson die naar Celtic Glasgow werd verkocht en Djordje Mihailovic die naar AZ Alkmaar werd verkocht", aldus Patrice Bernier.

De realiteit van CF Montreal is veranderd en Olivier Renard moest daar mee omgaan

"Maar er waren ook meer bescheiden successen, minder bekende MLS-spelers die zich binnen de club hebben kunnen ontwikkelen". Dit alles in een club waar de druk niet enorm is, maar wel aanwezig. "Ik heb in Europa gespeeld (noot: bij Tromso, Nordsjaelland en Kaiserslautern, onder andere) en ik weet dus dat het niet te vergelijken is. Maar zelfs als Montreal niet de grootste club in de MLS is, is er wel druk", zegt Patrice Bernier.

"Omdat de supporters (de Canadese term voor supporters) van de club mooie momenten hebben beleefd met Didier Drogba, Ignacio Piatti, Marco Di Vaio... Dus er zijn verwachtingen en eisen, zelfs als ze zich hebben moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit, aan een beperkter budget. Het beleid van de club is veranderd en Olivier Renard heeft daar mee moeten omgaan", benadrukt onze gesprekspartner.

Een positief imago bij de supporters van Montreal

Bij zijn vertrek zal Olivier Renard dus een vrij positieve staat van dienst hebben achtergelaten en gezien worden als iemand die "zeer transparant en authentiek" was in zijn communicatie, schat Bernier in: "Dat werd zeer gewaardeerd door het Quebecse publiek, hij was altijd eerlijk in zijn handelen en had een goede publieke reputatie. Hij was zelfs een publiek figuur geworden en zijn overstap naar Anderlecht werd hier opgemerkt."