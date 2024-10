Blamage in Nederlandse beker voor Eredivisie-club die fans gaat compenseren: "Het team en de staf schamen zich voor de wanvertoning"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Almere City ging woensdag pijnlijk onderuit in de Nederlandse beker. Er werd met 3-0 verloren van amateurclub Quick Boys. De fans en de staf zullen de meegereisde supporters compensere.

Niet alleen in België, maar ook in Nederland worden deze week bekerwedstrijden afgerond. Buiten Zulte Waregem en Patro Eisden Maasmechelen zijn er voorlopig nog geen verrassingen geweest in de Croky Cup.

In Nederland was het op woensdag wel wat anders. Daar ging Eredivisie-club Almere City onderuit tegen Quick Boys, een amateurclub. Het werd zelfs 3-0.

149 supporters van de club hebben hun woensdagavond vrijgemaakt, tickets gekocht en de verplaatsing gemaakt, om dan een blamage te zien. De spelers en staf hebben besloten om de meegereisde supporters te compenseren.

"Het vertoonde spel en de uitslag waren ver ondermaats", begint de club een statement op haar website. "Het team en de staf schamen zich voor de wanvertoning van gisteravond."

"Daarom hebben ze besloten om alle supporters die een ticket voor Quick Boys-Almere City FC hadden gekocht, volledig te compenseren. Deze supporters krijgen hierover via de mail bericht", klinkt het nog.