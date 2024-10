🎥 Colin Coosemans deelt straf verhaal over debuut bij Anderlecht dat begin was van persoonlijk succes

Colin Coosemans is dit seizoen al meermaals de man geweest die de meubelen bij Anderlecht moest redden of wist te redden. Eigenlijk onvoorstelbaar als je bedenkt dat hij nog niet zo lang titularis is.

De inmiddels 32-jarige doelman maakte pas vorig seizoen in de play-offs zijn debuut voor RSC Anderlecht tegen Cercle Brugge. Sindsdien heeft hij zich tot ieders verrassing ontpopt tot één van de sterkhouders van paars-wit, na jaren van wachten op een kans op de bank of in de tribunes. In de nieuwe aflevering van Mauve op Play Sports deelt hij een anekdote over de dag van zijn debuut.

"Die dag had ik 's ochtends gigantische koorts", weet Coosemans nog. "Hij en zijn vrouw bespraken of hij zich überhaupt bij zijn ploeg zou melden voor de match. Dat was op dat moment immers helemaal geen zekerheid. "Ik zei tegen Chiara: ik ga nog een uur of twee in mijn bed liggen, maak mij straks wakker en dan beslis ik op dat moment wel."

Vervangen van Schmeichel begin van alles

Zo gevraagd, zo gedaan. "Ze komt de kamer binnen en zegt: "Ik zie u hier liggen, je gaat toch niet?" Ik zei: "Ik wil het niet gedroomd hebben dat er iets gebeurt met Kasper Schmeichel en ik er niet ben." Ik zou knettergek worden en dus ben ik gegaan." Als hij toen ziek in zijn bed was blijven liggen, had alles er volledig anders kunnen uitzien.

Want jawel, Anderlecht moest wel degelijk een beroep op hem doen om het doel te verdedigen. "Dan komt de adrenaline als je het veld op stapt en dan vergeet je dat je koorts hebt gehad die dag. Dan vergeet je alles wat er in die drie voorgaande jaren gebeurd is. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd kon ik al een beetje genieten na alle opofferingen en moeilijke momenten."

De rest is geschiedenis. Coosemans is in september zelfs verkozen geweest tot Gouden Schoen van de maand.