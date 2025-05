Nog andere kandidaten dan Vanderbiest, maar dit pleit wel in zijn voordeel bij KV Mechelen: "Nooit gezegd dat het moest"

Het is nog altijd niet geweten of Fred Vanderbiest of iemand anders volgend seizoen KV Mechelen onder zijn hoede krijgt. De eindbeslissing kan nu niet lang meer op zich laten wachten.

Na de Algemene Vergadering op 27 mei zou er een knoop doorgehakt moeten worden. Velen zullen in Vanderbiest misschien niet het profiel van een T1 zien, maar hij heeft op tactisch gebied gedaan wat hij kon. De principes uit het Hasi-tijdperk werden niet overboord gegooid maar Vanderbiest voegde er wel variatie aan toe.

Veel meer kon van hem niet gevraagd worden. De ene keer resulteerde dat in een 3-5-2 of 3-4-3, een andere keer werd het dan weer een 4-2-3-1. Dat Mechelen te weinig won in de play-offs, moet elders gezocht worden. "We hadden elke wedstrijd kunnen winnen. We brengen positief voetbal, daar komt het op neer", zei Vanderbiest eerder. "Dat moeten we onder de knie hebben."

Vanderbiest looft intelligente spelers

Dat Malinwa die dynamiek kan brengen, is belangrijker dan zijn persoon. Al is het wel iets dat Vanderbiest kan aanstippen: het gros van de spelers is al mee in zijn verhaal. Dat kunnen andere kandidaat-coaches niet zeggen. "We hebben een paar heel slimme jongens die goed tussen de lijnen lopen. Als je iedereen op hun best mogelijke posities kunt uitspelen, heb je dan iedereen mee en blijft iedereen positief."

Vanderbiest noemt de play-offs geen examen voor hem persoonlijk. "De laatste twee competitiematchen vormden het grote examen. Ik neem aan dat ze binnen de club wel weten wat ze aan mij hebben. Ze kennen mijn filosofie en mijn manier van werken. Of dat nu als T1 of als T2 is. Ik heb gezegd dat ik verder wil doen als T1, niet dat ik T1 moest blijven. Dat heb ik nooit gezegd."

KV Mechelen moet beslissen

De bal ligt in het kamp van het bestuur. "Ze moeten bij de club beslissen wat zij vinden". Die beslissing kan nu niet lang meer uitblijven. Er zijn argumenten te maken voor een externe optie als coach, maar ook Vanderbiest heeft bepaalde pluspunten.