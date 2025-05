Clubicoon neemt met gemengde gevoelens afscheid van Dender en geeft duidelijkheid over piste Westerlo

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FCV Dender slaagde er zaterdagavond niet in om optimaal te profiteren van een vroege rode kaart voor Benito Raman. Tegen tien Mechelaars bleef het steken op 2-2. Toch stond de avond vooral in het teken van het afscheid van Lennard Hens.

De middenvelder zwaait na zes seizoenen af in Denderleeuw. Trainer Vincent Euvrard had Hens liever aan boord gehouden en sprak lovend over zijn bijdrage aan het Dender-verhaal.

“Hens arriveerde in 2019 bij FCV Dender en maakte met de club de opgang van derde naar eerste klasse mee. Dat verdient tonnen respect", klonk het na de wedstrijd in Het Nieuwsblad.

Hens zelf nuanceerde de indruk dat hij kon blijven. “Dat ik toch mocht blijven? Nou, dat heb ik dan toch anders begrepen. De club zag toekomstgericht in mij toch niet de aanvoerder die zowel op als naast het veld de ploeg op sleeptouw neemt.”

Het huidige seizoen verliep moeizamer voor Hens, die zijn aanvoerdersband verloor aan Gilles Ruyssen en ook zijn basisplaats niet kon vasthouden. “De voorgaande vijf jaar drukte ik steeds mijn stempel, op en naast het veld. Dit seizoen verloor ik deels door een blessure mijn basisplaats.”

Transfer naar Westerlo?

Hens kijkt nu vooruit en voert gesprekken met clubs uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. “Ik voer onderhandelingen met clubs uit 1A en 1B. Westerlo zou leuk zijn omdat ik in de buurt woon en Timmy Simons er trainer is, maar dat was nooit een concrete piste", gaf hij mee.