Dé beste speler van het jaar bij Union, die waarschijnlijk ook zijn laatste match speelde: "Moris verloor 5 kg"

Als we het over de beste speler van het seizoen bij Union SG hebben, kunnen er veel namen vallen. Maar diegene die wij heel het seizoen op héél hoog niveau zagen spelen, zonder een terugval, was Charles Vanhoutte. De middenvelder lijkt ook een transfer te beogen.

Vanhoutte wou het niet gezegd hebben, maar dit was waarschijnlijk zijn laatste match voor de Brusselaars. De interesse in hem is exponentieel gegroeid. Al is het nog niet duidelijk hoeveel Union voor hem gaat vragen.

Maar één jaar na zijn vertrek bij Cercle Brugge mocht hij wel de kampioensschapsbeker omhoog steken. Voor velen binnen Union wordt hij dan ook gezien als het laatste puzzelstuk dat ontbrak. Na de wedstrijd was hij realistisch. "We moeten eerlijk zijn: het was niet onze beste wedstrijd, zeker niet in de eerste helft", aldus de kuitenbijter.

"Gelukkig was de tweede veel beter. We wilden koste wat kost voor de winst gaan en dat is gelukt.... op een verdiende manier. Om deze titel te verklaren, zijn er veel verklaringen. Wij, de ouderen, hebben na in de spiegel te hebben gekeken de nodige inspanningen geleverd."

"Moris is bijvoorbeeld 5 kilo afgevallen. Hij werd door de modder gesleept, vooral in de media, maar hij was in staat om de knop om te draaien en vandaag is hij onze sterkhouder. Burgess is er ook in geslaagd om zijn spelniveau aanzienlijk te verhogen en de nieuwe spelers hebben ongelooflijke vooruitgang geboekt naarmate het seizoen vorderde."

"In het begin hadden we niet het niveau dat we nu hebben. En dan mogen we zeker de bijdrage van Sébastien Pocognoli niet vergeten. Hij bleef altijd positief en kalm. Soms, na een paar spelletjes, verloor ik mijn geduld terwijl hij zen bleef. Zelfs vandaag, tijdens de rust, bleef hij positief en zei hij dat we moesten leren van de moeilijke momenten die we in het verleden hadden."