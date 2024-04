Waarom is dé ommekeer om door te gaan er gekomen? Xavi én Barça-voorzitter geven uitleg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dé totale verrassing. Xavi Hernandez gaat dan toch door als coach van FC Barcelona. Ondertussen kwamen de coach én Joan Laporta met een uitleg op de proppen.

De geruchtenmolen draaide al even op volle toeren. Sinds enkele weken leek een verlengd verblijf van Xavi Hernandez bij FC Barcelona dan toch mogelijk. Ondertussen is dat gerucht ook werkelijkheid geworden.

Het blijft wél de ommekeer van 2024. Xavi liet rond de jaarwisseling nog weten dat zijn avontuur in Camp Nou na het seizoen zou eindigen. De barsten in het huwelijk met Laporta leken niet meer te lijmen.

"Ik ben opgewonden met de keuze van Xavi", geeft de voorzitter van Barça tekst en uitleg bij de ommekeer. "Stabiliteit is dé sleutel tot een succesvol project. Onze coach is een echte Barcelonista, hé."

Xavi is zelf ook verheugd om alsnog door te gaan. "Ik ben van gedacht veranderd omdat ik het totale vertrouwen voel van de voorzitter, het bestuur en van de spelers. Onze weg is hier nog lang niet afgelegd."

Waarom gaat Xavi dan toch door als coach van FC Barcelona?

Het vertrouwen waar Xavi over spreekt is overigens heel simpel te definiëren. Het boegbeeld van Barça had namelijk enkele voorwaarden om door te gaan. Zijn ze allemaal ingewilligd?