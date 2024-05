Mishel Gerzig komt met emotioneel bericht voor Thibaut Courtois na zijn comeback: "Ik weet nog dat je me belde met het vreselijke nieuws"

Thibaut Courtois speelde afgelopen weekend zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Hij won met Real Madrid en werd kampioen na een nederlaag van Barcelona.

Na een heel seizoen lang met verschillende zware blessure te kampen, is Thibaut Courtois weer helemaal terug. Hij maakte zijn comeback tegen Cadiz. De Belgische doelman hield de nul.

Wie dit jaar alle hoogte -en dieptepunten van Courtois als geen ander mee heeft gemaakt is zijn vrouw Mishel Gerzig. Er moest haar heel wat van het hart nadat de doelman zijn comeback maakte.

"Oké, het is tijd om een beetje emotioneel te worden. Laten we de geweldige wedstrijd die je speelde en de ongelooflijke, belangrijke reddingen die je gisteren maakte even aan de kant zetten. Laten we het over jou hebben", begon ze op haar Instagram-account.

"Over de waanzinnig sterke en vastberaden vechter die je bent. Negen maanden geleden raakte je geblesseerd, een blessure die de harten brak van alle mensen die van je houden en je waarderen. Inclusief dat van jou, omdat voetbal en Real Madrid zoveel meer voor je zijn dan een job."

"Maar in plaats van je erdoor te laten breken, gebruikte je het om nog beter te worden. Ik zag je dagenlang werken, non-stop. Zo hard aan het werken. Je comeback manifesteren. Dagen alleen, geen bal kunnen trappen en in het begin zelfs niet kunnen lopen! Ik heb nog nooit iemand gezien die mentaal zo sterk is."

"Je was bijna terug, maar toen nog een blessure, nog een operatie. Opnieuw krukken, opnieuw weg van het team. Ik weet nog dat je me belde met het vreselijke nieuws. Ik was negen maanden zwanger, nam de auto en reed naar Valdebebas en verder naar het ziekenhuis. Ieder ander persoon zou opgegeven hebben. Maar jij niet."

"Man, waar ben je van gemaakt?!?! Om een lang verhaal kort te maken: JE BENT TERUG. Ik zou niet trotser op je kunnen zijn. Jij leert ons allemaal wat echte kracht en ambitie zijn. Om je weer op het veld te zien, in het doel, precies waar je thuishoort. En vervolgens heb je het aan de wereld bewezen. Nogmaals."