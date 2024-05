🎥 Prachtig moment voor Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht) die herstelt van hersenaandoening

Het gaat steeds beter met Kristoffer Olsson. Die herstelt momenteel nog van een hersenaandoening.

In Denemarken kregen we een razendspannende slotspeeldag te zien. Brøndby startte eraan als leider maar verloor zelf van Aarhus. Daardoor kreeg Midtjylland de kans om kampioen te spelen.

De club moest gelijkspelen of winnen van Sarpsborg, maar leek bijna in het honderd te lopen. Midtjylland kwam 0-2 op achterstand maar draaide de scheve situatie nog helemaal om en speelde 3-3 gelijk.

Bij Midtjylland speelt ook nog een oude bekende. Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht) ligt er nog tot 2026 onder contract. De Zweed revalideert momenteel van een hersenaandoening.

Hij verloor thuis het bewustzijn in februari en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag in coma en uiteindelijk bleek dat Olsson bloedklonters in de hersenen had.

De club gaf regelmatig updates over zijn toestand, maar op zondag kon iedereen met eigen ogen zien hoe goed het met hem gaat. Hij werd met in een klein voertuigje het veld opgereden en mocht de trofee aan zijn ploegmaats overhandigen.