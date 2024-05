Union-CEO komt met belangrijke update over zoektocht naar nieuwe trainer

Drie seizoenen na de promotie naar de Jupiler Pro League eindigde Union drie keer in de top 3. CEO Philippe Bormans levert dus uitstekend werk in de hoofdstad, al was hij na de laatste wedstrijd toch ook ontgoocheld.

Want drie keer in de top drie eindigen betekent ook drie keer naast de titel grijpen. "We hadden het niet in eigen handen maar toen de berichten uit Brugge kwamen, begonnen we toch op een klein mirakel te hopen", vertelde de CEO van Union Philippe Bormans voor de camera van DAZN.

"We werken al enkele jaren op onze eigen manier en dat loont ook al drie jaar. Dit jaar hebben we eindelijk die prijs kunnen pakken waardoor er minder druk zat op de titel maar toch zindert er momenteel nog even teleurstelling na", ging hij verder zo'n 10 minuten na affluiten van de wedstrijd tegen Genk op de laatste speeldag.

"Nieuwe Amoura en Puertas staan klaar"

Net zoals na de vorige twee seizoenen, lijkt Union komende zomer opnieuw afscheid te zullen moeten nemen van enkele sterkhouders. Nu staan vooral Amoura en Puertas in het uitstalraam. "Als er jongens willen vertrekken, gaan we hen niet tegen houden. En al zeker niet als we er als club beter van kunnen worden", was Bormans eerlijk. "En we hebben ook al enkele jongens op de radar staan die de nieuwe Amoura en Puertas kunnen worden."

Blessin

En hebben ze ook al een nieuwe trainer op de radar staan? Union is namelijk de afgelopen drie seizoenen op het hoogste niveau telkens met een andere trainer begonnen. Of blijft Blessin dan toch?

"We hebben al een eerste gesprek gehad met Alexander Blessin en zullen nog aan tafel zitten. We kennen de lastige situatie waar hij in zit. Maar hij heeft nog een jaar contract en heeft al aangegeven om wel te willen blijven", besloot Philippe Bormans met een positieve noot.